A Roma c’è il ristorante con il menù interattivo! (Di mercoledì 12 aprile 2023) Lo chef Emanuele Paoloni del ristorante Aqualunae di Roma presenta il menu degustazione The Game: un nuovo percorso di gusto ideato per far interagire, divertire e coinvolgere maggiormente il cliente: “Voglio abbattere la distanza fisica che c’è tra me e cliente, voglio che il cliente osservi la preparazione del piatto, conosca da vicino le tecniche, i tipi di cottura e che ci sia un’intensificazione del piacere” dichiara Paoloni. Sempre alla ricerca di nuove soluzioni, lo chef di Aqualunae ha creato dei piatti in cui c’è un continuo interscambio con il cliente, lo chef e il personale di sala. Un gioco di sapere, sapori e profumi che si fondono e regalano una nuova e imperdibile esperienza gastronomica. The Game si apre con l’antipasto di Sashimi di manzo extra marezzato scottato al tavolo, tuorlo bio, soia e nocciole IGP: la carne wagyu viene scottata ... Leggi su funweek (Di mercoledì 12 aprile 2023) Lo chef Emanuele Paoloni delAqualunae dipresenta il menu degustazione The Game: un nuovo percorso di gusto ideato per far interagire, divertire e coinvolgere maggiormente il cliente: “Voglio abbattere la distanza fisica che c’è tra me e cliente, voglio che il cliente osservi la preparazione del piatto, conosca da vicino le tecniche, i tipi di cottura e che ci sia un’intensificazione del piacere” dichiara Paoloni. Sempre alla ricerca di nuove soluzioni, lo chef di Aqualunae ha creato dei piatti in cui c’è un continuo interscambio con il cliente, lo chef e il personale di sala. Un gioco di sapere, sapori e profumi che si fondono e regalano una nuova e imperdibile esperienza gastronomica. The Game si apre con l’antipasto di Sashimi di manzo extra marezzato scottato al tavolo, tuorlo bio, soia e nocciole IGP: la carne wagyu viene scottata ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... madforfree : Lockdown, dad, coprifuoco, obbligo vaccinale: molte decisioni liberticide adottate dai governi Conte e Draghi sono… - raffaellapaita : Ricapitoliamo: 900 tonnellate di rifiuti trasportati per 1300 km ad Amsterdam per la combustione in un termovaloriz… - LaVeritaWeb : Le agenzie di intelligence preoccupate dall’attivismo di estremisti e convertiti: dal sogno di conquistare Roma al… - hannes_neukirch : RT @madforfree: Lockdown, dad, coprifuoco, obbligo vaccinale: molte decisioni liberticide adottate dai governi Conte e Draghi sono state bo… - LapoDeCarlo1 : La grande partita dell'#Inter a Lisbona. Perchè in Italia è diverso? Tra #MilanNapoli c'è un favorito? Le vostre… -