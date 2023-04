A proposito di università e valutazioni: perché difendo il sistema che premia il merito (Di mercoledì 12 aprile 2023) Leggo degli studenti che si suicidano. Come ogni fesso che si rispetti, dico: smidollati, ai miei tempi queste cose non succedevano. In effetti non successero a me, ed è pratica comune ritenere che il proprio vissuto rappresenti “la storia”. A partire dalla prima media sono sempre stato rimandato e al liceo (scientifico) sono stato bocciato due volte. Nessun senso di inadeguatezza, insicurezza o fallimento. All’università ho capito che studiare è bellissimo e non mi sono più fermato. Ho affrontato molti insuccessi, ma ogni botta mi ha reso più forte. Scrivo questo pistolotto, e un caro amico torna dal passato: si è suicidato proprio per questi motivi, quando eravamo così giovani. Tubo di gomma nello scappamento dell’auto, l’altro capo nell’abitacolo. Un altro finse di aver dato tutti gli esami senza averne dato uno. Lasciato dalla moglie. All’epoca gli amici erano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Leggo degli studenti che si suicidano. Come ogni fesso che si rispetti, dico: smidollati, ai miei tempi queste cose non succedevano. In effetti non successero a me, ed è pratica comune ritenere che il proprio vissuto rappresenti “la storia”. A partire dalla prima media sono sempre stato rimandato e al liceo (scientifico) sono stato bocciato due volte. Nessun senso di inadeguatezza, insicurezza o fallimento. All’ho capito che studiare è bellissimo e non mi sono più fermato. Ho affrontato molti insuccessi, ma ogni botta mi ha reso più forte. Scrivo questo pistolotto, e un caro amico torna dal passato: si è suicidato proprio per questi motivi, quando eravamo così giovani. Tubo di gomma nello scappamento dell’auto, l’altro capo nell’abitacolo. Un altro finse di aver dato tutti gli esami senza averne dato uno. Lasciato dalla moglie. All’epoca gli amici erano ...

