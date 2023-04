A Milano un altro neonato lasciato in ospedale dopo il parto: è una bimba, partorita in un capannone (Di mercoledì 12 aprile 2023) Una donna senza fissa dimora di 37 anni ha partorito in un capannone dismesso nella zona di Quarto Oggiaro, nel Milanese. Subito dopo il parto, avvenuto intorno alle 10,30 del mattino di oggi, 12 aprile, secondo quanto riportato da Ansa, la donna avrebbe chiamato il 118, ed è stata trasportata all’ospedale Buzzi di Milano, dove ha lasciato la bimba appena nata senza riconoscerne la maternità. È il secondo caso in pochi giorni, dopo quello del piccolo Enea, il bimbo di circa una settimana lasciato la mattina di Pasqua alla Culla per la vita del Policlinico di Milano. Secondo quanto riferito dall’edizione online del Corriere della Sera, la donna non era sola. Con lei sarebbe stato presente anche il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 aprile 2023) Una donna senza fissa dimora di 37 anni harito in undismesso nella zona di Quarto Oggiaro, nel Milanese. Subitoil, avvenuto intorno alle 10,30 del mattino di oggi, 12 aprile, secondo quanto riportato da Ansa, la donna avrebbe chiamato il 118, ed è stata trasportata all’Buzzi di, dove halaappena nata senza riconoscerne la maternità. È il secondo caso in pochi giorni,quello del piccolo Enea, il bimbo di circa una settimanala mattina di Pasqua alla Culla per la vita del Policlinico di. Secondo quanto riferito dall’edizione online del Corriere della Sera, la donna non era sola. Con lei sarebbe stato presente anche il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un altro caso di un bimbo appena dato alla luce e lasciato in ospedale in modo che possa essere adottato è avvenuto… - elio_vito : Un enorme incendio boschivo è divampato la scorsa notte alle porte di Milano, nel Parco delle Groane, è stato domat… - Corriere : Milano, la ragazza violentata in treno: «C'era un altro passeggero, quando ha capito la situazione se ne è andato» - fanpage : Un altro bambino affidato dai genitori all'ospedale per l'adozione a pochissimi giorni dal caso del piccolo Enea - gatta_pantera : RT @Agenzia_Ansa: Un altro caso di un bimbo appena dato alla luce e lasciato in ospedale in modo che possa essere adottato è avvenuto a Mil… -