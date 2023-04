A Genova accoltellata una 16enne | fermato un amico

(Di mercoledì 12 aprile 2023) AGI - Una ragazza di 16 anni è stata ferita con un coltello questa mattina all'alba in via San Luca, nel centro storico di. A colpirla, secondo quanto appreso, sarebbe stato un conoscente della giovane, un 19 enne italiano. La ragazzina, sotto choc, ha spiegato che il ragazzo ha tirato fuori il coltello e l'ha colpita, apparentemente senza una ragione, persino senza una lite. L'aggressore, già, si trova al momento in Questura. La giovane è stata trasportata in ospedale in codice rosso, ma è vigile e cosciente.

