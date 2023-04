A febbraio prestiti al settore privato in crescita (Di mercoledì 12 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – A febbraio, secondo i dati della Banca d'Italia, i prestiti al settore privato, corretti sulla base della metodologia armonizzata concordata nell'ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), sono cresciuti dell'1,1% sui dodici mesi (1,6 nel mese precedente). I prestiti alle famiglie sono aumentati del 2,5% sui dodici mesi (3,0 nel mese precedente) mentre quelli alle società non finanziarie sono diminuiti dello 0,5% (nel mese precedente il tasso di variazione sui dodici mesi era risultato nullo). I depositi del settore privato sono diminuiti del 2,4% sui dodici mesi (-1,8 in gennaio); la raccolta obbligazionaria è aumentata del 3,9% (0,7 in gennaio). A febbraio i tassi di interesse sui prestiti erogati nel ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 12 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – A, secondo i dati della Banca d'Italia, ial, corretti sulla base della metodologia armonizzata concordata nell'ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), sono cresciuti dell'1,1% sui dodici mesi (1,6 nel mese precedente). Ialle famiglie sono aumentati del 2,5% sui dodici mesi (3,0 nel mese precedente) mentre quelli alle società non finanziarie sono diminuiti dello 0,5% (nel mese precedente il tasso di variazione sui dodici mesi era risultato nullo). I depositi delsono diminuiti del 2,4% sui dodici mesi (-1,8 in gennaio); la raccolta obbligazionaria è aumentata del 3,9% (0,7 in gennaio). Ai tassi di interesse suierogati nel ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Salgono oltre la soglia del 4%, a febbraio, i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l'… - sardo1951 : RT @Agenzia_Ansa: Salgono oltre la soglia del 4%, a febbraio, i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l'acquis… - messina_oggi : A febbraio prestiti al settore privato in crescitaROMA (ITALPRESS) - A febbraio, secondo i dati della Banca d'Itali… - MarilandTorino : RT @Agenzia_Ansa: Salgono oltre la soglia del 4%, a febbraio, i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l'acquis… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro A febbraio prestiti al settore privato in crescita - -

Banche: Bankitalia, tassi sui mutui salgono al 4,12% a febbraio Lo scorso mese di febbraio i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Taeg) si sono collocati al 4,12% (3,95% in gennaio). Lo ... Banche: Bankitalia, a febbraio impieghi in aumento dell'1,1% annuo In febbraio i prestiti al settore privato sono cresciuti dell'1,1% su base tendenziale (+1,6% nel mese precedente), quelli alle famiglie hanno segnato un aumento del 2,5% annuo (+3% nel mese precedente) ... Bankitalia: a febbraio i tassi dei nuovi mutui salgono al 4,12% Il tasso sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 9,88 per cento (9,79 nel mese precedente) Salgono oltre la soglia del 4%, a febbraio, i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Taeg). È quanto si legge nei dati pubblicati dalla Banca d'... Lo scorso mese dii tassi di interesse suierogati nel mese alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Taeg) si sono collocati al 4,12% (3,95% in gennaio). Lo ...Inal settore privato sono cresciuti dell'1,1% su base tendenziale (+1,6% nel mese precedente), quelli alle famiglie hanno segnato un aumento del 2,5% annuo (+3% nel mese precedente) ...Il tasso sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 9,88 per cento (9,79 nel mese precedente) Salgono oltre la soglia del 4%, a, i tassi di interesse suierogati nel mese alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Taeg). È quanto si legge nei dati pubblicati dalla Banca d'... Bankitalia: a febbraio prestiti in salita dell’1,1% Borse.it Banca d’Italia: a febbraio tassi interesse al 4,12% In febbraio i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l’acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Tasso Annuale Effettivo Globale, TAEG) si sono collocati ... A febbraio prestiti al settore privato in crescita ROMA (ITALPRESS) – A febbraio, secondo i dati della Banca d’Italia, i prestiti al settore privato, corretti sulla base della metodologia ... In febbraio i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l’acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Tasso Annuale Effettivo Globale, TAEG) si sono collocati ...ROMA (ITALPRESS) – A febbraio, secondo i dati della Banca d’Italia, i prestiti al settore privato, corretti sulla base della metodologia ...