A che ora inizia Luce dei tuoi occhi 2: l'orario d'inizio su Canale 5 (Di mercoledì 12 aprile 2023) A che ora inizia Luce dei tuoi occhi 2, la seconda stagione della fiction con Anna Valle su Canale 5? Ogni puntata andrà in onda il mercoledì sera alle ore 21,45. Ogni puntata terminerà alle ore 23,50 e quindi avrà una durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) di circa 2 ore. Quante puntate sono previste per Luce dei tuoi occhi 2 su Canale 5? In tutto andranno in onda sei puntate: la prima mercoledì 12 aprile 2023; la sesta e ultima mercoledì 17 maggio 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: mercoledì 12 aprile 2023, ore 21,45 Seconda puntata: mercoledì 19 aprile 2023, ore 21,45 Terza puntata: mercoledì 26 aprile 2023, ore 21,45 Quarta puntata: mercoledì 3 maggio 2023, ore ...

