A che ora inizia e a che ora finisce lo sciopero Trenitalia di venerdì 14 aprile 2023? Treni garantiti (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ancora un venerdì nero sul fronte dei trasporti quello che i pendolari si apprestano ad affrontare. Previsto, infatti, per il prossimo 14 aprile uno sciopero nazionale del personale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. I lavoratori delle suddette sigle incroceranno le braccia per otto ore, dalle 9 alle 17, lasso di tempo nel quale i Treni potranno subire cancellazioni o variazioni e di conseguenza, arrecare disagi ai pendolari che quotidianamente li usano per spostarsi e andare al lavoro. sciopero Trenitalia venerdì 14 aprile 2023: orari e Treni garantiti Gli orari dello sciopero di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ancora unnero sul fronte dei trasporti quello che i pendolari si apprestano ad affrontare. Previsto, infatti, per il prossimo 14unonazionale del personale diTper e Trenord. I lavoratori delle suddette sigle incroceranno le braccia per otto ore, dalle 9 alle 17, lasso di tempo nel quale ipotranno subire cancellazioni o variazioni e di conseguenza, arrecare disagi ai pendolari che quotidianamente li usano per spostarsi e andare al lavoro.14: orari eGli orari dellodi ...

