A che ora c’è Sinner-Schwartzman a Montecarlo: orario e streaming (Di mercoledì 12 aprile 2023) In tanti si stanno chiedendo a che ora ci sarà la sfida Sinner-Schwartzman a Montecarlo. Si tratta a conti fatti della prima apparizione dell’azzurro in questo importante torneo nel singolare maschile. Precisazione non casuale, visto che in questi giorni è già sceso in campo nel doppio, curiosamente insieme al suo avversario odierno. Insomma, pur avendo caratteristiche assai differenti le due specialità, è chiaro che l’insidia maggiore di oggi consista nella conoscenza reciproca del tennis preferito tra i due antagonisti. Un incontro che non deve essere sottovalutato per alcuna ragione al mondo. A che ora Sinner-Schwartzman a Montecarlo: gli ultimi aggiornamenti su orario e diretta streaming Torna in campo, dunque, la punta di diamante del nostro ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 12 aprile 2023) In tanti si stanno chiedendo a che ora ci sarà la sfida. Si tratta a conti fatti della prima apparizione dell’azzurro in questo importante torneo nel singolare maschile. Precisazione non casuale, visto che in questi giorni è già sceso in campo nel doppio, curiosamente insieme al suo avversario odierno. Insomma, pur avendo caratteristiche assai differenti le due specialità, è chiaro che l’insidia maggiore di oggi consista nella conoscenza reciproca del tennis preferito tra i due antagonisti. Un incontro che non deve essere sottovalutato per alcuna ragione al mondo. A che ora: gli ultimi aggiornamenti sue direttaTorna in campo, dunque, la punta di diamante del nostro ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EzioGreggio : Appello per trovare e convincere la mamma di Enea,bimbo abbandonato ieri alle 11.30 alla Mangiagalli di Milano,ora… - DAVIDPARENZO : Moderna annuncia: “Vaccini contro cancro e infarto: la rivoluzione con l'mRNA” e ora cosa diranno i #novax? Se dove… - marattin : I partiti novecenteschi non possono tornare più, per 2 ragioni. La prima è che la società italiana è molto diversa,… - OG__Padu : @MarcoKappa19 Mi hai gasato così tanto che ho tirato una testata al muro, ora sono in terapia intensiva di fianco a Silvio - MauriC63094888 : RT @byoblu: Dopo #DariaDugina, è stata ora la volta del blogger e giornalista #Tatarsky: anch'egli è stato vittima di un orribile attentato… -