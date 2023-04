A che età andranno in pensione i trentenni | svelata la verità che fa infuriare tutti

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Arriva la chiarezza sulle pensioni dei giovani da parte dell’INPS e non sono buone notizie. Ecco la vera età della. Per chi è nato negli anni ottanta e novanta larischia di essere qualcosa di difficile da raggiungere. L’INPS ha fatto comunicazioni importanti in merito ai giovani ed è rilevante comprenderle. La questione del pensionamento è problematica per i giovani. Per andare inserve una regolarità nei versamenti contributivi. Il mondo del lavoro di oggi è molto precario e gli stipendi sono bassi. Ecco quandoin– ilovetrading.itI giovani versano contributi in modo saltuario e irregolare e questi versamenti sono molto contenuti. Se raffrontiamo la contribuzione media di un giovane con i regolamenti attuali per percepire la ...