A casa tutti bene – La serie di Gabriele Muccino in chiaro su TV 8: trama e cast della prima puntata (Di mercoledì 12 aprile 2023) Stasera, per la prima volta in chiaro, va in onda su Canale 8 la prima puntata di A casa tutti bene - La serie di Gabriele Muccino: trama e cast Stasera 12 aprile sbarca, su TV8, in prima serata, A casa tutti bene - La serie, il primo progetto per la TV di Gabriele Muccino, reboot del suo omonimo film campione di incassi del 2018. La serie viene trasmessa per la prima volta in chiaro ed andrà in onda ogni mercoledì, alle ore 21.30. Presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma come evento ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 aprile 2023) Stasera, per lavolta in, va in onda su Canale 8 ladi A- LadiStasera 12 aprile sbarca, su TV8, inserata, A- La, il primo progetto per la TV di, reboot del suo omonimo film campione di incassi del 2018. Laviene trasmessa per lavolta ined andrà in onda ogni mercoledì, alle ore 21.30. Presentata in antealla Festa del Cinema di Roma come evento ...

