A Bologna in una classe quinta primaria solo un alunno con cittadinanza italiana

(Di mercoledì 12 aprile 2023) A, alla scuola Federzoni, in unadi scuolac’è unbimbo disu 21 iscritti. “Sulla carta è vero, abbiamo tanti alunni stranieri: nella mia, tutti tranne uno – racconta a La Repubblica la maestra Francesca La Ganga, 50 anni, 23 passati in cattedra – per me L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Un grande #Capezzone smonta l’ipocrisia della #sinistra sullo #stupro di una minorenne alla #FestadellUnita di… - sbonaccini : @Giorgiolaporta La Porta questo suo tweet è’ semplicemente vergognoso. Insinua ci sia una qualche complicità da pa… - Giorgiolaporta : I maggiori quotidiani danno la notizia di uno #stupro alla #festadellunita di #Bologna, ma dato che il #Pd ha decis… - Teresat73540673 : RT @stemolinaradio: Ad una settimana dalle elezioni una ragazza di 15 anni subisce uno #STUPRO di gruppo durante una FESTA del #PD. Solo or… - eXXo59 : RT @stemolinaradio: Ad una settimana dalle elezioni una ragazza di 15 anni subisce uno #STUPRO di gruppo durante una FESTA del #PD. Solo or… -

... la nostra Arcidiocesi promuove e ospita questo evento aperto al pubblico che comprende anche... saranno Giuliana Cervi del CAI, Glauco Maria Cantarella dell'Università degli Studi di, ...Roma, 12 apr - L'unico bimbo italiano diclasse elementare asi inventa di essere di New York per sentirsi come gli altri. La storia, oggettivamente tristissima, riguarda le scuole elementari Federzoni .un bambino racconta ai compagni - tutti stranieri - di essere di New York per sentirsi meno a disagio, ma Repubblica riesce a trasformarequestione così delicata addirittura in ...

Omicidio a Bologna, ex medico Virtus arrestato: “Ha ucciso la moglie con i farmaci” il Resto del Carlino

Priorità al campionato: in casa Virtus Bologna la partita in programma domani alla Segafredo Arena con l'Olimpia Milano per l'ultima giornata di EuroLeague di entrambe le ...Restano ancora biglietti nei vari settori della Tribuna. Il sito Tuttobolognaweb.it di titolarità di M&P Editore S.r.l.c.r. con sede in Bologna, via Nazario Sauro 8, C.F./PI 03268611203, è affiliato ...