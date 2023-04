A Bersani parte la frizione: "Si devono suicidare". Attacco choc al governo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Al governo "devono suicidarsi" perché sui migranti c'è stato un "fallimento totale". Parole e musica di Pier Luigi Bersani che nel corso della puntata dell'11 aprile non si tiene e spara a zero su Giorgia Meloni e l'esecutivo. La frizione parte sulla lotta all'immigrazione clandestina. Il governo ha dichiarato lo stato d'emergenza sull'intero territorio nazionale, per sei mesi, per contrastare un fenomeno che ha cause lontane e legate a dinamiche internazionali. "Cominciamo col dire che questi qui avendo avuto il 300% in più di sbarchi rispetto alla lassista Lamorgese dovrebbero suicidarsi", afferma Bersani dimenticando che la sinistra ha governato dieci anni. "Dovrebbero suicidarsi per fallimento totale", attacca l'esponente della sinistra che nel corso del ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Alsuicidarsi" perché sui migranti c'è stato un "fallimento totale". Parole e musica di Pier Luigiche nel corso della puntata dell'11 aprile non si tiene e spara a zero su Giorgia Meloni e l'esecutivo. Lasulla lotta all'immigrazione clandestina. Ilha dichiarato lo stato d'emergenza sull'intero territorio nazionale, per sei mesi, per contrastare un fenomeno che ha cause lontane e legate a dinamiche internazionali. "Cominciamo col dire che questi qui avendo avuto il 300% in più di sbarchi rispetto alla lassista Lamorgese dovrebbero suicidarsi", affermadimenticando che la sinistra ha governato dieci anni. "Dovrebbero suicidarsi per fallimento totale", attacca l'esponente della sinistra che nel corso del ...

