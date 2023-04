4G, una FALLA nella rete mette a rischio milioni di utenti (Di mercoledì 12 aprile 2023) TecnoAndroid Oltre a tutti i vantaggi che la rete 4G ha generato negli anni e che continua a generare, ci sono anche delle problematiche. Ci sarebbe infatti una grave FALLA per quanto concerne la sicurezza che avrebbe colpito gli utenti dei principali gestori che operano in Italia. Si tratta di una FALLA che permette ai truffatori di poter accedere ai dati sensibili degli utenti. Grave FALLA di sicurezza nella rete 4G: ecco come funziona La FALLA in questione che andrebbe ad attanagliare la rete 4G sarebbe presente in tre dei protocolli che si trovano alla base della rete stessa. Questi vanno a riguardare la disconnessione, la connessione e ovviamente anche lo scambio dei dati. In ... Leggi su tecnoandroid (Di mercoledì 12 aprile 2023) TecnoAndroid Oltre a tutti i vantaggi che la4G ha generato negli anni e che continua a generare, ci sono anche delle problematiche. Ci sarebbe infatti una graveper quanto concerne la sicurezza che avrebbe colpito glidei principali gestori che operano in Italia. Si tratta di unache perai truffatori di poter accedere ai dati sensibili degli. Gravedi sicurezza4G: ecco come funziona Lain questione che andrebbe ad attanagliare la4G sarebbe presente in tre dei protocolli che si trovano alla base dellastessa. Questi vanno a riguardare la disconnessione, la connessione e ovviamente anche lo scambio dei dati. In ...

