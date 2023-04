26 dosi di cocaina nel comodino arrestato a Qualiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Aveva 26 dosi di cocaina nel comodino della sua camera da letto. Trovati anche un bilancino e materiale per il confezionamento Aveva 26 dosi di cocaina nel comodino. I carabinieri della stazione di Qualiano, insieme ai loro colleghi del nucleo cinofili di Sarno hanno arrestato V. C., 31enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto 5 grammi di cocaina suddivisi in 26 dosi. Era tutto in un comodino della camera da letto, insieme ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il 26enne è in carcere in attesa di giudizio. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e seguici su twitter L'articolo ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 12 aprile 2023) Aveva 26dineldella sua camera da letto. Trovati anche un bilancino e materiale per il confezionamento Aveva 26dinel. I carabinieri della stazione di, insieme ai loro colleghi del nucleo cinofili di Sarno hannoV. C., 31enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto 5 grammi disuddivisi in 26. Era tutto in undella camera da letto, insieme ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il 26enne è in carcere in attesa di giudizio. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e seguici su twitter L'articolo ...

