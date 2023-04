25 Aprile la Liberazione tradita | le celebrazioni che escludono gli ebrei

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Caro direttore, l'attenzione delle sinistre e di una parte dei media è concentrata sulla partecipazione o meno del premier Meloni e di esponenti del governo alle manifestazioni per la ricorrenza del 25. Allora, specie da parte di chi come il sottoscritto ritiene che si tratta di una ricorrenza storica molto importante, vanno visti anche molti altri aspetti di questa giornata simbolica. Nella manifestazione del 25un ruolo importante è svolto dalle cosiddette organizzazioni partigiane. Ci permettiamo di usare la parola “cosiddette” senza voler mancare di rispetto a nessuno, ma per rilevare che mentre nel passato queste sigle erano rappresentative di partigiani realmente combattenti negli anni '43-'45, adesso, purtroppo, per ragioni anagrafiche, di partigiani combattenti ancora viventi ce ne sono pochissimi, ragion per cui sono in campo ...