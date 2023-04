2022, anno record per eolico e solare nel mondo (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'eolico e il solare fanno la parte del leone nella transizione verde: il 2022 è un anno da record. Ed è solo l'inizio secondo uno studio di Ember Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'e illa parte del leone nella transizione verde: ilè unda. Ed è solo l'inizio secondo uno studio di Ember

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : In poco più di un anno (dal 24 gennaio 2022 al 24 febbraio 2023) l'Italia ha dato 5,5 miliardi di euro all'Ucraina… - marattin : In Italia tanti articoli possono perdere di significato o attualità dopo poche settimane. A volte invece no. Ad ese… - MarcoFattorini : Un anno fa, l’8 aprile 2022, un attacco missilistico russo colpì la stazione di Kramatorsk, affollata di famiglie i… - AlbertoMenc : RT @Montecitorio: Quest’anno il Rapporto “Stato di attuazione delle infrastrutture prioritarie della programmazione Pnrr-Pnc' prevede la pu… - Ex5Star : RT @sostengoi40: Nel 2022 sono giunti in Italia 105.131 migranti, per un totale di 2.539 eventi di sbarco. -