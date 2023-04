2 operai morti e 1 ferito nel Milanese (Di mercoledì 12 aprile 2023) Due operai sono morti, questa mattina, a Noverasco di Opera (Milano), a causa del cedimento di una piattaforma aerea usata durante lavori di potatura. Un terzo è rimasto ferito in modo grave. Lo hanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 aprile 2023) Duesono, questa mattina, a Noverasco di Opera (Milano), a causa del cedimento di una piattaforma aerea usata durante lavori di potatura. Un terzo è rimastoin modo grave. Lo hanno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... medicojunghiano : RT @Reale_Scenari: #12aprile Senza eccedere in moralismi e retorica questo dramma ha una valenza simbolica enorme. Due operai morti in un g… - gazzettaparma : Cede piattaforma, 2 operai morti e uno ferito: stavano potando delle piante al golf club Le Rovedine - localteamtv : Incidente sul lavoro a Noversasco (Milano): due operai morti #incidente #Noverasco #localteam - Dome689 : RT @fanpage: ULTIM'ORA Ennesimo dramma sul lavoro in Italia. Due operai sono morti, il terzo è in gravissime condizioni: - mascaweb : RT @Reale_Scenari: #12aprile Senza eccedere in moralismi e retorica questo dramma ha una valenza simbolica enorme. Due operai morti in un g… -