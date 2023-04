Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MeridioNews : La scomparsa della 17enne Simona Flordia: condannato a 21 anni Andrea Bellia - BarlettaLiveIt : Nadjib, 15 giorni fa la scomparsa del 17enne da Trani - Marilenapas : RT @fanpage: Segni particolari: occhi neri, capelli castani, altezza media. E soprattutto una forte, fortissima religiosità. Jessika, 16 an… - BisceglieLiveIt : Nadjib, 15 giorni fa la scomparsa del 17enne da Trani - aranciaverde : RT @fanpage: Segni particolari: occhi neri, capelli castani, altezza media. E soprattutto una forte, fortissima religiosità. Jessika, 16 an… -

La prima sezione della Corte d'assise di Catania ha condannato a 21 anni di reclusione Andrea Bellia, 49 anni, per l'omicidio aggravato di Simona Floridia, ladi Caltagironeil 16 settembre del 1992. Secondo l'accusa, l'uomo l'avrebbe uccisa, probabilmente al culmine di una lite. Il corpo della vittima non è stato trovato. La sentenza del ...Delladi Nadjib, di cui si erano perse le tracce alle 16 del pomeriggio, allontanatosi da xasa dopo aver fatto rientro da scuola , si era occupata anche la trasmissione "Chi l'ha visto" ...Non è ancora tornata a casa Jessika , la giovaneda Orezzo - frazione di Gazzaniga - lo scorso gennaio . Tuttavia, pare che le sue tracce portino a Trevignano, in provincia di Roma. Proprio qui, nelle ultime settimane, è balzata ...

17enne scomparsa nel 1992, condanna a 21 anni per omicidio ... Agenzia ANSA

(ANSA) - CATANIA, 12 APR - La prima sezione della Corte d'assise di Catania ha condannato a 21 anni di reclusione Andrea Bellia, 49 anni, per l'omicidio aggravato di Simona Floridia, la 17enne di ...TRANI - Storia a lieto fine per il diciassettenne Boutaous Nadjib, ritrovato a Bari questo pomeriggio dopo essere scomparso da Trani il 27 marzo. Il fatto era stato denunciato il 29 marzo e il 1 ...