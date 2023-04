12 Aprile 2015 | il Napoli batte 3-0 la Fiorentina | 5° successo per Benitez nel girone di ritorno

Leggi su contropiedeazzurro

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo l’importantissimodell’Inter di Simone Inzaghi maturato contro il Benfica nell’andata dei quarti di finale di Champions League, ora Milan esi accingono a scendere in campo in un derby italiano che promette gol, spettacolo e soprattutto tante emozioni. I rossoneri guidati da Stefano Pioli sono reduci dal non entusiasmante pareggio per 0-0 contro l’Empoli nell’ultimo turno della Serie A. Viceversa ildi Luciano Spalletti, proprio in seguito al k.o. del Diego Armando Maradona contro il Milan, è riuscito seppur con non poche difficoltà ad avere la meglio nei confronti del Lecce, consolidando ulteriormente il proprio primato in classifica. In questo momento gli azzurri si ritrovano infatti al primo posto della classifica di Serie A, con all’attivo 74 punti conquistati, e con un vantaggio di 16 lunghezze sulla ...