12 aprile 1970: il Cagliari è Campione d'Italia (VIDEO)

Il 12 aprile del 1970, grazie al successo con il Bari e alla contemporanea sconfitta della Juventus, il Cagliari si laurea Campione d'Italia. Un successo straordinario per i rossoblu che, per la prima e per ora unica volta conquistano lo Scudetto. Da Gori a Riva, una squadra ricca di grandi talenti che sono riusciti ad ottenere questo successo memorabile.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Addio a Sergio 'Bobo' Gori (1946-2023), uno dei 6 calciatori italiani ad aver vinto scudetti con 3 squadre diverse.… - francescogonnos : Direttamente dal 1970, tutti dietro noi. 12 Aprile, noi sardi da ultimi d'Italia diventiamo primi Grazie ragazzi… - FarinaAntonello : RT @gaiacagliari96: C'è sempre stato un sogno in fondo al nostro cuore.... 12 Aprile 1970. Campioni d'Italia ???????? - sirsetbulismo : 12 aprile 1970: La Sardegna in festa, il Cagliari di Gigi Riva vince il primo e unico scudetto della sua storia ! - gaiacagliari96 : C'è sempre stato un sogno in fondo al nostro cuore.... 12 Aprile 1970. Campioni d'Italia ???????? -