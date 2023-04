11 Aprile 2023 – Il segretario di Stato Usa ha scelto il suo nuovo portavoce Matthew Miller, specializzato in comunicazione di guerra (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il segretario di Stato Antony Blinken ha scelto il nuovo portavoce del dipartimento di Stato. Si tratta di Matthew Miller, volto noto delle Amministrazioni democratiche. E’ Stato già portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale per coordinare la comunicazione Usa dopo l’operazione speciale russa in Ucraina. Il servizio di Sicurezza ucraino ha inserito nella lista dei ricercati Oksana Marchenko, moglie di un politico filorusso, Viktor Medvedchuk, già processato con l’accusa di alto tradimento prima di essere consegnato alla Russia in un importante scambio di prigionieri di guerra. Uno dei documenti dell’intelligence Usa affiorati on-line, mostra che il primo ministro ... Leggi su strumentipolitici (Di mercoledì 12 aprile 2023) IldiAntony Blinken haildel dipartimento di. Si tratta di, volto noto delle Amministrazioni democratiche. E’giàdel Consiglio per la Sicurezza nazionale per coordinare laUsa dopo l’operazione speciale russa in Ucraina. Il servizio di Sicurezza ucraino ha inserito nella lista dei ricercati Oksana Marchenko, moglie di un politico filorusso, Viktor Medvedchuk, già processato con l’accusa di alto tradimento prima di essere consegnato alla Russia in un importante scambio di prigionieri di. Uno dei documenti dell’intelligence Usa affiorati on-line, mostra che il primo ministro ...

