Zhang | 'Quarti di Champions esperienza incredibile | l'Inter ha una grande opportunità'

infoitsport : Zhang: "Quarti Champions esperienza incredibile. Inter ha grande opportunità di…" - interavita_ : ?? Steven #Zhang: "Arrivare ai quarti è un'esperienza incredibile e una grande opportunità, vogliamo approfittare di… - GianmarcoDaria : ???Steven Zhang alla tv ufficiale del Benfica: "Arrivare ai quarti è un'esperienza incredibile e una grande opportun… - marifcinter : Zhang: "Quarti Champions esperienza incredibile e incredibile opportunità per l'Inter. C'è un'atmosfera fantastica,… - InterHubOff : ???Steven Zhang: "Arrivare ai quarti è un'esperienza incredibile e una grande opportunità, vogliamo approfittare di…

L'Inter questa sera è attesa dalla trasferta contro il Benfica nel primo round deidi finale. Solo un exploit in Europa potrebbe salvare l'ex Lazio, con il presidenteche per il momento ......24 ore di inizio dalla sfida del 'da Luz' contro il Benfica - valevole per l'andata deidi ... come quella che gli stati generali dell'Inter, col numero uno Stevenin testa, si sono ...Martedì alle 21 a Lisbona l'Inter sfida il Benfica nell'andata deidi finale di Champions League. Il punto da Appiano Gentile del nostro ...

Zhang: 'Quarti di Champions esperienza incredibile, l'Inter ha una ... Calciomercato.com

Al termine del tradizionale pranzo Uefa poche ore prima di Benfica-Inter, Steven Zhang ha rilasciato alcune dichiarazioni ... "È una grande opportunità per fare una grande prestazione. Arrivare ai ...Zhang continua a incassare dalla Champions: con i quarti arrivano nelle casse della società altri milioni: sono già 68, in tutto, po’ di ossigeno per una proprietà in crisi L’Inter finora ha incassato ...