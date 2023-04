Zanetti: «Benfica forte, l’Inter darà il massimo per arrivare in fondo» (Di martedì 11 aprile 2023) Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato della doppia sfida contro il Benfica. Già questa sera al da Luz il primo atto della grande sfida di Champions League IL massimo ? Zanetti ha parlato ai microfoni della Uefa in merito alle partite contro il Benfica: «Il Benfica è una grande squadra, sta facendo molto bene, è sempre un avversario da rispettare. Dobbiamo affrontare le due partite nel migliore dei modi. Hanno grandi qualità, hanno difesa Otamendi, giocatore di esperienza che conosco molto bene perché è argentino come me. Noi vogliamo arrivare più in alto possibile, sappiamo che non è semplice perché la Champions League è una competizione fatta di dettagli, ma l’Inter farà il nostro meglio per arrivare ... Leggi su inter-news (Di martedì 11 aprile 2023) Javier, vicepresidente del, ha parlato della doppia sfida contro il. Già questa sera al da Luz il primo atto della grande sfida di Champions League ILha parlato ai microfoni della Uefa in merito alle partite contro il: «Ilè una grande squadra, sta facendo molto bene, è sempre un avversario da rispettare. Dobbiamo affrontare le due partite nel migliore dei modi. Hanno grandi qualità, hanno difesa Otamendi, giocatore di esperienza che conosco molto bene perché è argentino come me. Noi vogliamopiù in alto possibile, sappiamo che non è semplice perché la Champions League è una competizione fatta di dettagli, mafarà il nostro meglio per...

