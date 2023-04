Xiber energy solutions punta alla decarbonizzazione dell’industria

Leggi su lombardiaeconomy

(Di martedì 11 aprile 2023) Nel contesto emergenziale della crisi climatica che caratterizza l’attuale momento storico, la transizione energetica è l’unica strada che ogni impresa può intraprendere (qualora non l’abbiano ancora fatto), per continuare a esistere e a essere competitiva in un mercato chea diventare a “zero emissioni” entro il 2050. Attualmente, in Italia, il settore industriale contribuisce al 22% delle emissioni di gas serra, percentuale che dovrà essere necessariamente ridotta di circa il 30%, per centrare gli obiettivi Europei al 2030. Per tali ragioni, si attendono nei prossimi 7 anni, più di 90 miliardi di investimenti per ladelle imprese in Italia e in Spagna., nasce all’interno della Gruppo TESYA, proprio con l’obiettivo di accompagnare l’industria italiana ...