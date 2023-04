Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoAndroid : Xiaomi 13 Ultra sarà uno smartphone o una fotocamera? I render lasciano dubbi… - Guruuumo : RT @NjiwaFLow: ?? Xiaomi 13 Ultra - mdsvtanbin2023 : RT @Gadgetsdata: Xiaomi 13 Ultra might launch on April 18. Xiaomi 13 Ultra Price (leaked) : 8+256GB - ¥6299 (~$916 /~ ?75K) 12+256GB -¥6… - CeotechI : RT @CeotechI: Xiaomi 13 Ultra, ecco i render che mostrano il design #Cameraphone #Design #Flagship #Leica #MobileNews #Notizie #OnLeaks #Sm… - guruhitech1 : Svelati i design di Xiaomi 13 Ultra e iPhone 15 #Xiaomi #Xiaomi13Ultra #iPhone15 #Apple #insider #smartphone -

INDICE PRIMO POSTO : DOMINIOSECONDO POSTO : GALAXY S23TERZO E QUARTO POSTO: GALAXY A33 & A53 QUINTO POSTO: GOOGLE PIXEL 6A SESTO POSTO: GOOGLE PIXEL 7 PRO SETTIMO POSTO: REDMI NOTE 11 ...Design studiato nei particolari per il modello13 Pro, caratterizzato da un display AMOLED ... Ne sono un esempio il suo display Oled- dinamico da 6,81 pollici, con certificazioni TÜV ...La ricarica è inoltrerapida da 67W con caricatore incluso nella confezione. Il chip è ... VEDI SU AMAZON Specifiche a confronto Samsung Galaxy A33 5GRedmi Note 11 Pro 5G realme 10 Oppo ...

Xiaomi 13 Ultra, possibile debutto il 18 aprile. Eccolo nelle immagini ... HDblog

The Redmi Note series has long been where Xiaomi has packed the most value for your money ... the 4G and 5G models get a 50MP and 48MP main camera with an f/1.8 aperture, along with an 8MP ultra-wide ...Xiaomi 13 Ultra is confirmed to launch in China later this month. As per our previous report, the smartphone is expected to debut in the home country on April 18th. Now the upcoming flagship has ...