Xbox Games Showcase: un’ora e mezza di durata per diretta e Starfield Direct? (Di martedì 11 aprile 2023) I rumor parlano chiaro: ci aspettano novanta minuti di materiale stando alle ultime indiscrezioni su Xbox Games Showcase e Starfield Direct Per quanto morto sia l’E3, il mese di giugno sarà vitale per molti publisher e l’Xbox Games Showcase, con annesso Starfield Direct, ne è solo l’ennesima prova. Entrambi sono previsti per l’11 di giugno, mettendo in mostra sia il futuro del gigante di giada per quanto riguarda le prime parti che la sola esclusiva di maggior rilievo per il panorama Microsoft. Quindi, in soldoni, quanti minuti di materiale possiamo aspettarci? Se prendiamo come metro di giudizio la mai taciturna scena speculativa, più o meno lo stesso minutaggio di una partita di calcio. E anche senza ... Leggi su tuttotek (Di martedì 11 aprile 2023) I rumor parlano chiaro: ci aspettano novanta minuti di materiale stando alle ultime indiscrezioni suPer quanto morto sia l’E3, il mese di giugno sarà vitale per molti publisher e l’, con annesso, ne è solo l’ennesima prova. Entrambi sono previsti per l’11 di giugno, mettendo in mostra sia il futuro del gigante di giada per quanto riguarda le prime parti che la sola esclusiva di maggior rilievo per il panorama Microsoft. Quindi, in soldoni, quanti minuti di materiale possiamo aspettarci? Se prendiamo come metro di giudizio la mai taciturna scena speculativa, più o meno lo stesso minutaggio di una partita di calcio. E anche senza ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoteKit : Xbox Games Showcase: un’ora e mezza di durata per diretta e #Starfield Direct? #GamePass #PC #XboxGamesShowcase… - infoitscienza : Xbox Games Showcase: un'ora e mezza di durata per diretta e Starfield Direct? - xbox_series : RT @bethesda_it: Schiocca le dita al ritmo dell'OST di #HiFiRush, ora su Spotify! ?? - XxJoe30031xX : #Sony #Playstation #Microsoft #Xbox Vi ricorda qualcosa? Qui non si tratta di pagare per avere un gioco in esclusiv… - MicrosoftAiuta : Vuoi che il tuo gioco per PC abbia la priorità su altre app? Attiva la Modalità gioco: -