(Di martedì 11 aprile 2023) In WWE si sa, può cambiare tutto in pochi giorni, a volte anche in poche ore, ma quanto successo stanotte ha sicuramente lasciato di stucco molte persone. Negli ultimi mesi abbiamo assistito al ritorno di due Hall of Famer, Lita eche hanno ingaggiato una lotta, assieme a Becky Lynch, contro le Damage CTRL con Lita e Becky che hanno conquistato anche i titoli di coppia. A WrestleMania 39 il trio ha sconfitto le Damage CTRL eè apparsa in ottima forma e felice con le amiche, una felicità apparente stando agli avvenimenti di stanotte. Motivazioni sconosciute Questa notte Lynch e Lita erano chiamate a difendere i titoli contro le sfidantie Liv, ma prima del match Lita è stata trovata a terra nel backstage proprio dalle sfidanti, ...

Zona_Wrestling : WWE: Trish Stratus ha tradito le campionesse, Liv Morgan e Raquel Rodriguez ringraziano - SpazioWrestling : WWE: Alla fine, Trish Stratus fa il suo turn heel (VIDEO) #TrishStratus #WWE - SpazioWrestling : WWE: Novità sul possibile turn heel di Trish Stratus *RUMOR* #TrishStratus #WWE

Erano ormai giorni e giorni che online si leggeva di un possibile split da parte di Trish Stratus nei confronti di Becky Lynch, sin da quel siparietto con il Miz TV, nella quale l'ex WWE Champion ...