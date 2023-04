WWE | Trish Stratus e Becky Lynch quando si affronteranno?

(Di martedì 11 aprile 2023)è costata a Lita ei WWE Women’s Tag Team Titles. Il tutto è accadutoha colpito The Man con un Chick Kick prima di lasciare il ring. Da quel momento non ha voluto parlare del suo tradimento in un’intervista nel backstage e se n’è andata. Voci di corridoio Secondo rumor,dovrebbero lottare tra loro. Detto questo, il loro incontro non avverrà prima del party più importante dell’estate, ovvero a SummerSlam il 5 agosto 2023. L’evento di sabato sarà un evento da record, e sappiamo già quale incontro molto probabilmente aspettarci. Dovremo vedere come evolverà la storia da qui in poi. Ovviamente ci sono quattro mesi di tempo per preparare il match, ma lapotrebbe non essere presente per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonioIannot18 : RT @Zona_Wrestling: WWE: Trish Stratus ha tradito le campionesse, Liv Morgan e Raquel Rodriguez ringraziano - Zona_Wrestling : WWE: Trish Stratus ha tradito le campionesse, Liv Morgan e Raquel Rodriguez ringraziano - SpazioWrestling : WWE: Alla fine, Trish Stratus fa il suo turn heel (VIDEO) #TrishStratus #WWE - SpazioWrestling : WWE: Novità sul possibile turn heel di Trish Stratus *RUMOR* #TrishStratus #WWE - zazoomblog : WWE: Damage CTRL vs Becky Lynch Lita e Trish Stratus più incerto del previsto ed il finale scontenta molti -… -

... avra' la grande occasione di diventare per la prima volta UndisputedUniversal Champion. Il ... con match che coinvolgono anche Brock Lesnar, Ronda Rousey e le leggendarie Lita eStratus, ...Visual Concepts e 2K Games hanno finalmente svelato il roster completo di2K23 , il nuovo gioco di wrestling in uscita il 17 marzo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ...Ciampa Triple H......McMahon Syxx Tamina T - BAR Ted DiBiase The Miz The Rock Titus O'Neil Tommaso Ciampa Triple H...'01 The Prototype Randy Orton '02 Leviathan BAD BUNNY BONUS PACK Bad Bunny Vi ricordiamo che...

WWE: Trish Stratus ha tradito le campionesse, Liv Morgan e Raquel Rodriguez ringraziano Zona Wrestling

A mystery attack angle on last night's Raw led to the WWE Women's Tag Team titles changing hands ... Rodriguez and Morgan were the ones who found Lita laid out. Though Lynch and Trish Stratus ...La scorsa notte, la WWE ha messo in scena un nuovo episodio di Raw (CLICCA QUI PER LEGGERE I RISULTATI), come abbiamo potuto leggere e vedere, lo show ha regalato parecchie emozioni. Cody Rhodes ha ...