WWE: Sembra sia stata abbandonata l’idea di riunire l’Hurt Business (Di martedì 11 aprile 2023) l’Hurt Business era composto da MVP, Bobby Lashley, Cedric Alexander e Shelton Benjamin. Sebbene la stable si sia sciolta nel 2022, i fan della WWE vorrebbero vederli riunirsi. Durante Wrestling Observer Radio questa settimana, a Dave Meltzer è stato chiesto del ritorno dell’Hurt Business. nonostante la WWE ha lasciato degli indizi sul ritorno della fazione Sembra che la WWE abbia totalmente abbandonato l’idea. “L’hanno completamente abbandonata, sì. Voglio dire, non abbiamo visto MVP in giro. Non abbiamo visto Cedric o Shelton, niente.“ Leggi su zonawrestling (Di martedì 11 aprile 2023)era composto da MVP, Bobby Lashley, Cedric Alexander e Shelton Benjamin. Sebbene la stable si sia sciolta nel 2022, i fan della WWE vorrebbero vederli riunirsi. Durante Wrestling Observer Radio questa settimana, a Dave Meltzer è stato chiesto del ritorno del. nonostante la WWE ha lasciato degli indizi sul ritorno della fazioneche la WWE abbia totalmente abbandonato. “L’hanno completamente, sì. Voglio dire, non abbiamo visto MVP in giro. Non abbiamo visto Cedric o Shelton, niente.“

