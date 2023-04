(Di martedì 11 aprile 2023) Questa notte era un po’ la prova del nove per la gestioneH della WWE. C’era infatti il timore cheuna voltamettesse mano al copione predisposto daH e dal suo team, così come fatto già nel Raw post-WrestleMania. Dopo l’episodio di SmackDown, che pare sia andato abbastanza come nei piani di The Game, c’era da capire se Raw sarebbe tornare ad essere cambiato all’ultimo minuto che accadeva durante l’era di. Puntata stravoltauna volta La risposta è nì. Se da una parteH è stato da solo a gestire la puntata come era solito fare prima di WrestleMania, la puntata è stata comunque cambiata all’ultimo momento a causa di problemi logistici. Molte superstar WWE hanno ...

WWEItalia : Stanotte a #WWERaw, @RaquelWWE e @YaOnlyLivvOnce affronteranno Lita e @BeckyLynchWWE per i WWE Women's Tag Team Tit… - donnetralecorde : I titoli di coppia vengono messi in palio, anche se non come ci si aspettava, mentre viene decisa la prossima avver… - Zona_Wrestling : WWE: Non c'è pace per Triple H, Raw stravolto ancora ma Vince McMahon non c'entra - SpazioWrestling : Diverse Superstar stanno ancora aspettando di debuttare, cosa sta succedendo? #WWE - infoitcultura : WWE: Vince McMahon non avrà più potere decisionale

Bayley non dovrebbe lasciare la WWE The Shield Of Wrestling

In WWE si sa, può cambiare tutto in pochi giorni ... quasi alle prese con un conflitto interiore, fin quando non ha colpito Becky Lynch alle spalle mentre quest’ultima stava lasciando il ring. Per ...Ci si aspetta che a breve le due abbiano quindi un match sui ring della WWE, possibilmente già nel prossimo ppv della ... Devo allenarmi di notte quando li metto a dormire, dalle nove a mezzanotte.