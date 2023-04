(Di martedì 11 aprile 2023) A WrestleMania 39 la campionessa di Raw, Bianca Belair, ha mantenuto la cintura sconfiggendo Asuka. Un regno quello della EST che dura ormai da oltre un anno. In questo anno c’è stata anche una lunga rivalità con Bayley, uscita sempre sconfitta così come è uscita sconfitta anche da WrestleMania assieme alle compagne IYO SKY e Dakota Kai. Per lec’era aria di split, soprattutto dopo l’assenza di Bayley dalla scorsa puntata di Raw e alcuni tweet criptici, ma al momento rimangonocon Bayley che stanotte ha dimostrato ottime doti di leadership. In attesa del draft Questa notte Bayley si è assicurata, parlando con Adam Pearce, che lenon vengano divise nel prossimo draft. Bayley, a detta sua, ha provato anche a far ottenere un match per i titoli di coppia alle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: IYO SKY nuova #1 contender al titolo femminile di Raw. Damage CTRL ancora unite, ma... -

Visual Concepts e 2K Games hanno finalmente svelato il roster completo di2K23 , il nuovo gioco di wrestling in uscita il 17 marzo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ...Indi HartwellSKY ...Le leggende dellapreferite dai fan, tra cui la Cover Superstar John Cena , The Undertaker, ...Happy Corbin Hollywood Hogan Hulk Hogan Humberto Carillo The Hurricane Ilja Dragunov Indi Hartwell...Visual Concepts e 2K Games hanno finalmente svelato il roster completo di2K23 , il nuovo gioco di wrestling in uscita il 17 marzo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ...Indi HartwellSKY ...

WWE: IYO SKY nuova #1 contender per il titolo femminile di Raw. Damage CTRL ancora unite, ma… Zona Wrestling

However, IYO and Dakota Kai voiced their displeasure ... "I'm gonna be your Raw Women's Champion," a confident SKY told Byron Saxton, as Bayley looked on. WWE has yet to announce the date for the SKY ...having defeated Damage CTRL's IYO SKY and Dakota Kai for the belts on 27 February. The tandem then teamed with Stratus in a six-woman tag team match against SKY, Kai, and Bayley at WrestleMania 39.