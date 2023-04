WWE: Il match tra Becky Lynch e Trish Stratus sarebbe in programma per SummerSlam (Di martedì 11 aprile 2023) Durante l’ultimo episodio di Raw abbiamo assistito al turn si Trish Stratus ai danni di Becky Lynch: dopo aver preso il posto di Lita in seguito a un attacco nel backstage ai danni di quest’ultima, la Hall of Famer ha subito lo schienamento decisivo che ha permesso a Liv Morgan e Raquel Gonzalez di vincere i Women’s Tag Team Championship. Al termine del match, la Stratus ha attaccato Becky, lasciando l’irlandese inerme al centro del quadrato. Ma quali sono i piani per le due? Il commento Secondo quanto riportato da Dave Meltzer durante il Wrestling Observer Radio, i piani attuali della WWE prevedono un match tra Trish Stratus e Becky Lynch in quel di ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 11 aprile 2023) Durante l’ultimo episodio di Raw abbiamo assistito al turn siai danni di: dopo aver preso il posto di Lita in seguito a un attacco nel backstage ai danni di quest’ultima, la Hall of Famer ha subito lo schienamento decisivo che ha permesso a Liv Morgan e Raquel Gonzalez di vincere i Women’s Tag Team Championship. Al termine del, laha attaccato, lasciando l’irlandese inerme al centro del quadrato. Ma quali sono i piani per le due? Il commento Secondo quanto riportato da Dave Meltzer durante il Wrestling Observer Radio, i piani attuali della WWE prevedono untrain quel di ...

