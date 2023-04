WWE: Continua la faida tra Rey Mysterio e il Judgment Day, Dom aiuta Finn Balor a vincere nel match contro suo padre (Di martedì 11 aprile 2023) Rey Mysterio, indossando la maglietta della LWO, ha aperto l’ultima puntata di RAW. Ha parlato di come questo sia stato un anno folle, mentre lui parla dei suoi alti e bassi però il pubblico è tutto dalla sua. “La scorsa settimana avrebbe dovuto essere un sogno che si è avverato con l’induzione nella Hall of Fame e competere nella più grande WrestleMania di tutti i tempi, ma invece ha dovuto affrontare mio figlio. Volevo davvero che le cose fossero diverse“. Viene però interrotto della musica di Dominik Mysterio che entra tra i fischi della folla. Dominik Continua con il solito discorso, dicendo che è stufo di sentire Rey e che il Judgment Day è la sua vera famiglia. Rey ribatte dicendo che quegli idioti lo stanno solo usando. Dom dice al padre che è l’unico che usa le persone perché è ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 11 aprile 2023) Rey, indossando la maglietta della LWO, ha aperto l’ultima puntata di RAW. Ha parlato di come questo sia stato un anno folle, mentre lui parla dei suoi alti e bassi però il pubblico è tutto dalla sua. “La scorsa settimana avrebbe dovuto essere un sogno che si è avverato con l’induzione nella Hall of Fame e competere nella più grande WrestleMania di tutti i tempi, ma invece ha dovuto affrontare mio figlio. Volevo davvero che le cose fossero diverse“. Viene però interrotto della musica di Dominikche entra tra i fischi della folla. Dominikcon il solito discorso, dicendo che è stufo di sentire Rey e che ilDay è la sua vera famiglia. Rey ribatte dicendo che quegli idioti lo stanno solo usando. Dom dice alche è l’unico che usa le persone perché è ...

