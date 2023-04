WWE: Cody Rhodes sfida Brock Lesnar a Backlash, The Beast sarà a Raw settimana prossima per rispondere (Di martedì 11 aprile 2023) Con un promo molto appassionato, Cody Rhodes ha ufficialmente sfidato Brock Lesnar ad un match in quel di Backlash, prossimo Premium Live Event WWE in programma il 6 maggio a Puerto Rico. L’American Nightmare si è detto “spaventato” da The Beast, ma vuole assolutamente sfidarlo e batterlo. Cody si è inoltre incolpato della sconfitta di Wrestlemania, affermando di non aver valutato tutte le variabili in gioco e che, vistosi negata la possibilità di un rematch contro Roman Reigns, si deve focalizzare sul presente, ovvero su The Beast. Brock Lesnar sarà a Raw settimana prossima e risponderà alla sfida lanciata da ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 11 aprile 2023) Con un promo molto appassionato,ha ufficialmentetoad un match in quel di, prossimo Premium Live Event WWE in programma il 6 maggio a Puerto Rico. L’American Nightmare si è detto “spaventato” da The, ma vuole assolutamenterlo e batterlo.si è inoltre incolpato della sconfitta di Wrestlemania, affermando di non aver valutato tutte le variabili in gioco e che, vistosi negata la possibilità di un rematch contro Roman Reigns, si deve focalizzare sul presente, ovvero su Thea Rawe risponderà allalanciata da ...

