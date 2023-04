Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Cody cita Matt Cardona a Raw, lui gli risponde con un tweet - Zona_Wrestling : WWE: Cody Rhodes sfida Brock Lesnar a Backlash, The Beast sarà a Raw settimana prossima per rispondere… - Zona_Wrestling : Bully Ray: 'Far perdere Cody a WrestleMania è stata la scelta giusta' - lst_glc : @foragabbu_ Per me Cody avrebbe chiuso un cerchio inaugurato 15 anni fa. L'apertura della E alle indies che porta n… - infoitcultura : Cody Rhodes:”Sono tornato in WWE anche per poter lavorare sul documentario su mio padre” -

Roma, 3 apr. Sono trascorsi 945 giorni e non e' ancora finita. Roman Reigns e' ancora ilUndisputed Universal Champion e per il terzo Main Event consecutivo di WrestleMania mantiene il ...cui...... con due show in cui si esibiranno tutte le grandi stelle della. Dalle superstar attuali come Roman Reigns eRhodes (che si affronteranno nel main event finale), a quelle che hanno segnato ...Con oltre 900 giorni di regno, Roman Reigns sta dominando lada anni:Rhodes, vincitore della Royal Rumble 2023, avra' la grande occasione di diventare per la prima volta Undisputed...

WWE: Finalmente è stato rivelato il motivo dell’aggressione di Brock Lesnar a Cody Rhodes Spazio Wrestling

The former Universal Champion delivered a few German suplexes on Omos, before landing an F5 to get a win. The following night on "WWE Raw," Cody Rhodes challenged Roman Reigns and Solo Sikoa to a tag ...After his outrageous entrance during Night 1 of WrestleMania 39, there is no doubt Seth Rollins is one of WWE's hottest Superstars. Pro wrestling is ...