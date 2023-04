WWE: Annunciati alcuni dei protagonisti della quarta stagione di “The Dark Side of The Ring” (Di martedì 11 aprile 2023) Negli ultimi anni, l’emittente Vice TV ha prodotto una serie di documentari dal titolo “The Dark Side of The Ring”, dove attraverso le parole di alcune importanti figure del wrestling, sono state raccontate alcune storie particolari che hanno segnato la storia della disciplina. Il network ha annunciato che la serie ricomincerà con la quarta stagione il prossimo maggio e i fan, grazie a Variety, hanno avuto modo di scoprire anche i prossimi protagonisti dei documentari. L’annuncio Variety, dunque, è stata la prima a riportare la notizia e ad annunciare i prossimi protagonisti:” Dark Side of The Ring è narrato dalla leggenda del wrestling Chris Jericho. La descrizione ufficiale ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 11 aprile 2023) Negli ultimi anni, l’emittente Vice TV ha prodotto una serie di documentari dal titolo “Theof The”, dove attraverso le parole di alcune importanti figure del wrestling, sono state raccontate alcune storie particolari che hanno segnato la storiadisciplina. Il network ha annunciato che la serie ricomincerà con lail prossimo maggio e i fan, grazie a Variety, hanno avuto modo di scoprire anche i prossimidei documentari. L’annuncio Variety, dunque, è stata la prima a riportare la notizia e ad annunciare i prossimi:”of Theè narrato dalla leggenda del wrestling Chris Jericho. La descrizione ufficiale ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Annunciati alcuni dei protagonisti della quarta stagione di 'The Dark Side of The Ring'… - SpazioWrestling : WWE: Grande ritorno e un match annunciati per il prossimo SmackDown #SmackDown #WWE - infoitcultura : WWE: Annunciati due match per il prossimo Raw (10 aprile) -