World Cup femminile 2023 pallanuoto | risultati e classifiche

(Di martedì 11 aprile 2023) Tutti ie ledellaCupdi: ecco le informazioni per seguire tutte le partite. Nuovo torneo che sostituisce laLeague, esattamente come accaduto per gli uomini. Le otto squadre al via nella Division 1 (il livello più alto) si sfidano suddivise in due gironi in una prima fase di qualificazione, in programma dall’11 al 13 aprile a Rotterdam, in Olanda. Le prime due classificate di ciascun girone si qualificheranno direttamente alle Finali di Long Beach (Usa), in programma dal 23 al 25 giugno, mentre le altre squadre disputeranno una seconda fase di qualificazione ad Atene (Grecia) dal 19 al 21 aprile. Al via anche il Setterosa di Carlo Sillipo, che vuole crescere ancora e confermarsi fra le migliori squadre del ...

Cagliari - La Sardegna e l'Italia perdono un'occasione enorme con la rinuncia a ospitare una delle ACSeries, in un momento in cui l'attesa per la 37th America's, tra gli appassionati ma anche tra il pubblico generalista, è già al massimo. Come noto sembrava che Cagliari fosse ormai vicina a ...In Aggiornamento: La Nazionale Under 19 Maschile ha chiuso al primo posto il Memorial Cornacchia, storico torneo internazionale che come da trazione si svolge nel weekend si Pasqua a Pordenone. Nella finale disputata oggi pomeriggio gli azzurrini guidati dal tecnico federale Michele ...Il Settebello ha compiuto la sua missione, adesso tocca al Setterosa. Da domani a giovedì a Rotterdam, in Olanda, si gioca la prima fase della nuova: subito esami durissimi. "È un torneo che casca in un momento particolare della stagione, a ridosso della Final Four di Champions League e dei quarti playoff scudetto. Non abbiamo avuto il ...

Il calendario della World Cup femminile 2023 di pallanuoto: ecco le informazioni per seguire tutte le partite. Nuovo torneo che sostituisce la World League, esattamente come accaduto per gli uomini.Esordio subito da vincere per il Setterosa nel Girone B di Rotterdam, nei Paesi Bassi, dove l’Italia della pallanuoto femminile, guidata dal CT Carlo Silipo, inizierà il primo turno di qualificazione ...