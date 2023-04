World Cup di Pallanuoto, il Setterosa vince all’esordio con la Cina (Di martedì 11 aprile 2023) Esordio vincente del Setterosa nel primo turno della World Cup di Pallanuoto a Rotterdam. All’ultimo respiro Avegno regala il gol vittoria: la numero quattro azzurra realizza sei reti tra cui quella in superiorità numerica a due secondi dal termine. Quattro reti anche per Marletta che prende per mano l’Italia insieme a Picozzi nella prima parte quando le compagne erano sotto anche di tre (2-5). Setterosa primo nel girone a tre punti con la Spagna a due, Usa uno e Cina zero. Si torna in vasca contro la Spagna, che ha battuto le olimpioniche degli Stati Uniti 17-15 ai rigori (12-12 i tempi regolari), mercoledì 12 aprile alle 14.00. La difesa sarà la chiave contro le campionesse europee che battemmo 12-9 agli Europei di Spalato nel girone eliminatorio. Le Dichiarazioni: Carlo Silipo. ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 11 aprile 2023) Esordionte delnel primo turno dellaCup dia Rotterdam. All’ultimo respiro Avegno regala il gol vittoria: la numero quattro azzurra realizza sei reti tra cui quella in superiorità numerica a due secondi dal termine. Quattro reti anche per Marletta che prende per mano l’Italia insieme a Picozzi nella prima parte quando le compagne erano sotto anche di tre (2-5).primo nel girone a tre punti con la Spagna a due, Usa uno ezero. Si torna in vasca contro la Spagna, che ha battuto le olimpioniche degli Stati Uniti 17-15 ai rigori (12-12 i tempi regolari), mercoledì 12 aprile alle 14.00. La difesa sarà la chiave contro le campionesse europee che battemmo 12-9 agli Europei di Spalato nel girone eliminatorio. Le Dichiarazioni: Carlo Silipo. ...

World Cup pallanuoto, Setterosa in extremis: Cina battuta 14 - 13 Buona la prima per il Setteroba in World Cup, ko va la Cina 14 - 13. La prestazione, in realtà, non è delle migliori, perché l'Italia, che ha più di qualche attenuante (tra assenze ed una condizione ottimale), fatica non poco. La Cina ... Pallanuoto, World Cup: il Setterosa di Silipo batte la Cina La strada da fare è lunga ma iniziata oggi a Rotterdam con la nuova formula della World Cup. La squadra guidata dal napoletano Carlo Silipo ha sfidato e battuto la Cina. Le azzurre si sono imposte ... World Cup: rimonta Setterosa, Cina battuta all'ultimo respiro Poche luci, tanti errori, eppure il Setterosa riesce a spuntarla nella prima giornata della World Cup. A Rotterdam, davanti alla Cina, le azzurre si ritrovano sotto anche di tre gol e poi con una grintosa rimonta la spuntano (14 - 13). 'Eravamo consapevoli delle difficoltà, loro per giunta ...