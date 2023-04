“Wonderland”, alla scoperta dell’album dei Seafret: la tracklist (Di martedì 11 aprile 2023) Adorati dalla stampa inglese, con tour esauriti anche in America, Seafret annunciano ‘Wonderland’, il nuovo album in arrivo il 14 aprile, tra inni pop e testi sinceri Dopo aver concluso un incredibile 2022 con la pubblicazione dell’acclamato ep ‘Anywhere From Here’, seguito dal nuovo singolo presentato a gennaio, ‘See, I’m Sorry’, un inno pop in playlist su BBC Radio 2, Seafret annunciano i dettagli del nuovo ed atteso terzo album, ‘Wonderland‘, in arrivo il 14 aprile su etichetta Nettwerk Music Group. L’annuncio è accompagnato da ‘Remind Me To Forget You’, uno scintillante brano pop che, tra testi sinceri e una strumentazione più morbida, riporta il duo inglese alle sue radici. Forti del successo del primo album sulla lunga distanza, ‘Most Of Us Are Strangers’ (2020) a cui ha fatto seguito la ... Leggi su lopinionista (Di martedì 11 aprile 2023) Adorati dstampa inglese, con tour esauriti anche in America,annunciano ‘’, il nuovo album in arrivo il 14 aprile, tra inni pop e testi sinceri Dopo aver concluso un incredibile 2022 con la pubblicazione dell’acclamato ep ‘Anywhere From Here’, seguito dal nuovo singolo presentato a gennaio, ‘See, I’m Sorry’, un inno pop in playlist su BBC Radio 2,annunciano i dettagli del nuovo ed atteso terzo album, ‘‘, in arrivo il 14 aprile su etichetta Nettwerk Music Group. L’annuncio è accompagnato da ‘Remind Me To Forget You’, uno scintillante brano pop che, tra testi sinceri e una strumentazione più morbida, riporta il duo inglese alle sue radici. Forti del successo del primo album sulla lunga distanza, ‘Most Of Us Are Strangers’ (2020) a cui ha fatto seguito la ...

