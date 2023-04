«William da tutelare, Harry più sacrificabile». Così la Regina Elisabetta decise per l’invio del nipote minore in Afghanistan (Di martedì 11 aprile 2023) «Harry fu mandato in missione in Afghanistan perché rispetto a William era il più sacrificabile». È quanto rivela il generale a riposo Sir Mike Jackson, all’epoca comandante dell’esercito di Sua Maestà, tra i testimoni di spicco del documentario della Itv intitolato The Real Crown. Dalle anticipazioni diffuse dal Daily Mail e altri media locali è emersa la narrazione da parte di Jackson di una delle decisioni più importanti prese sui nipoti di Elisabetta II. La Regina aveva chiesto di mandare entrambi i ragazzi al fronte: «William e Harry sono cresciuti a mie spese, quindi ora devono fare il loro dovere», furono le sue prime parole a fine 2001, quando fu chiamata a scegliere su quale dei due nipoti, figli di Carlo e Diana, avrebbe dovuto essere ... Leggi su open.online (Di martedì 11 aprile 2023) «fu mandato in missione inperché rispetto aera il più». È quanto rivela il generale a riposo Sir Mike Jackson, all’epoca comandante dell’esercito di Sua Maestà, tra i testimoni di spicco del documentario della Itv intitolato The Real Crown. Dalle anticipazioni diffuse dal Daily Mail e altri media locali è emersa la narrazione da parte di Jackson di una delle decisioni più importanti prese sui nipoti diII. Laaveva chiesto di mandare entrambi i ragazzi al fronte: «sono cresciuti a mie spese, quindi ora devono fare il loro dovere», furono le sue prime parole a fine 2001, quando fu chiamata a scegliere su quale dei due nipoti, figli di Carlo e Diana, avrebbe dovuto essere ...

