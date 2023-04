Wikileaks | Assange in carcere da 4 anni | oggi a Roma e a Genova sit-in di protesta

(Di martedì 11 aprile 2023) Nel quartoversario dell’incarcerazione del giornalista australiano l’associazione FreeItalia organizza-dalle 15- in Piazza della Repubblica a(lato Santa Maria degli Angeli) un sit-in per chiederne la liberazione. Era la mattina dell’undici aprile 2019 quando gli agenti della polizia britca entrarono nell’ambasciata ecuadoregna di Londra, dove il giornalista australiano si era rifugiato da sette, e lo prelevarono con la forza. È l’inizio dell’incubo: da lì a breve, spiega l’associazione italiana in un appello, “verrà condotto neldi massima sicurezza di His Majesty Prison Belmarsh, il più duro del Regno Unito, insieme a detenuti pericolosissimi, senza una condanna, in attesa della sentenza che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : A proposito di IA, questa foto di Julian Assange che ha fatto il giro del mondo di un presunto Assange ripreso all'… - DavidPuente : 1/ Ecco di nuovo il bufalaro pro M5s che continua a usare il falso account di 'Wikileaks Italian' (disconosciuto da… - mattiamattiaaa : RT @lucamor75772007: @Moonlightshad1 RadioRai3.Prima pagina di oggi (11/04)minuto 34:40 il giornalista Luca Misculin(Il Post)risponde alla… - MarioDallasta : RT @lucamor75772007: @Moonlightshad1 RadioRai3.Prima pagina di oggi (11/04)minuto 34:40 il giornalista Luca Misculin(Il Post)risponde alla… - OvileItalia : RT @SMaurizi: se Julian #Assange merita la prigione a vita per aver rivelato crimini di guerra e torture,io merito lo stesso trattamento,pe… -

L'alta corte di Londra si è rimangiata la decisione dello scorso gennaio sulla vicenda di Julian. Sul giornalista fondatore dipende la condanna annunciata per la violazione di una ...... all'ultimo momento, a Reporters sans frontières (Rsf) di visitare, nonostante fosse stato ... Stephen Smith, ha visitato il co - fondatore dinella prigione di Londra, "dopo l'...L'11 aprile 2019 Julian, fondatore di, veniva arrestato e prelevato a forza dalla polizia britannica nelll'ambasciata dell'Ecuador a Londra, dov'era stato rifugiato politico dal ...

Wikileaks, Assange in carcere da 4 anni: oggi a Roma e a Genova ... Adnkronos

a former Justice Department prosecutor who was part of the team that brought a federal case against WikiLeaks founder Julian Assange. “But clearly, they haven’t gotten good enough.” The Associated ...Dynamic 1 L’alta corte di Londra si è rimangiata la decisione dello scorso gennaio sulla vicenda di Julian Assange. Sul giornalista fondatore di WikiLeaks pende la condanna annunciata per la ...