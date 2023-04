Whatsapp non smette di cambiare: l’ultima novità è una vera chicca, gli utenti ringraziano (Di martedì 11 aprile 2023) I cambiamenti su Whatsapp sono sempre dietro l’angolo. Adesso per tutti gli utenti è spuntata una vera e propria chicca: la grande novità. Tra le applicazioni più sviluppate dei vari store digitali troviamo certamente anche Whatsapp. Al suo interno sono sempre diversi gli aggiornamenti in grado di stupire gli utenti. In queste ore è arrivata un’altra grande novità. Andiamo a vedere in cosa consiste e perché risulta molto utile per tutta l’utenza. Nuova chicca in arrivo per tutti gli utenti – GranTennisToscana.itNegli ultimi anni una delle applicazioni più aggiornate sugli store digitali è certamente Whatsapp. Il servizio di messaggistica di Meta è il più utilizzato sia dagli utenti ... Leggi su grantennistoscana (Di martedì 11 aprile 2023) I cambiamenti susono sempre dietro l’angolo. Adesso per tutti gliè spuntata unae propria: la grande. Tra le applicazioni più sviluppate dei vari store digitali troviamo certamente anche. Al suo interno sono sempre diversi gli aggiornamenti in grado di stupire gli. In queste ore è arrivata un’altra grande. Andiamo a vedere in cosa consiste e perché risulta molto utile per tutta l’utenza. Nuovain arrivo per tutti gli– GranTennisToscana.itNegli ultimi anni una delle applicazioni più aggiornate sugli store digitali è certamente. Il servizio di messaggistica di Meta è il più utilizzato sia dagli...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CIaudiaGiulia : Nota: io rimuovo sistematicamente i DM da qui, da/verso chiunque. I DM su Twitter sono in chiaro e la mia policy è… - Thelma02559007 : RT @ohanarifugio: ?? CARA CELESTE, SCUSA LA BUGIA: NON TI ABBIAMO ANCORA TROVATO UNA FAMIGLIA... ? Info: PER FAVORE NON CHIAMARE. ESCLUSIVA… - AlberE096888 : RT @sonotantaroba: Non ho notizie di mio figlio dalle ore 09.00, no whatsapp, no Instagram ?? Inizio a preoccuparmi - iCick_e_Ciak : @FRAXCHARLES Mi raccomando, fai dei backup costantemente, anche delle chat di Whatsapp, se non vuoi perdere tutto - ItaliaStartUp_ : WhatsApp Pocket, arriva la novità pazzesca: solo se hai uno di questi modelli protrai provarlo subito e no... - iPa… -