Wanda Nara | drammatica notizia sconvolge la famiglia | l’annuncio doloroso del padre

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 11 aprile 2023) Andressta vivendo un momento drammatico che ha sconvolto tutta lada parte dello stessodiè sempre al centro della cronaca, che siano notizie di gossip o dolorosi annunci da parte di un membro della sua. La showgirl argentina nell’ultimo periodo è volata in patria per ricoprire un nuovo ruolo in televisione: ovvero quello di conduttrice del programma Masterchef Argentina. Un nuovo lavoro per la moglie e agente di Mauro Icardi, che in Sudamericana continua ad avere grandissimo successo. Unaladi(Foto Ansa) ...