“Vuole far fuori i riformisti”. Ultima frattura nel Pd, bordata a Schlein (Di martedì 11 aprile 2023) Un'intervista esplosiva, ultimo sintomo di un Partito Democratico profondamente spaccato al suo interno. A parlare a Repubblica è Andrea Marcucci, ex capogruppo dem al Senato ed esponente della corrente Base riformista, che va all'assalto di Elly Schlein: “Se ne me ne vado ai dirigenti del Pd di Schlein faccio un favore. La strategia di Schlein è chiara. Far fuori l'area riformista, i liberal democratici. Per rifare i Ds, ma senza la nobiltà dei Ds. È la linea di Goffredo Bettini, una virata decisa a sinistra, per fare concorrenza al Movimento 5 Stelle. Una strategia che ha senso, lo riconosco, meglio il Pd al 25% e il M5S sotto il 10%. Ma così non può esserci spazio per chi ha idee liberali e popolari”. Marcucci bacchetta pure Stefano Bonaccini: “Prima del congresso, col senno di poi, ha sbagliato a dare per ... Leggi su iltempo (Di martedì 11 aprile 2023) Un'intervista esplosiva, ultimo sintomo di un Partito Democratico profondamente spaccato al suo interno. A parlare a Repubblica è Andrea Marcucci, ex capogruppo dem al Senato ed esponente della corrente Base riformista, che va all'assalto di Elly: “Se ne me ne vado ai dirigenti del Pd difaccio un favore. La strategia diè chiara. Farl'area riformista, i liberal democratici. Per rifare i Ds, ma senza la nobiltà dei Ds. È la linea di Goffredo Bettini, una virata decisa a sinistra, per fare concorrenza al Movimento 5 Stelle. Una strategia che ha senso, lo riconosco, meglio il Pd al 25% e il M5S sotto il 10%. Ma così non può esserci spazio per chi ha idee liberali e popolari”. Marcucci bacchetta pure Stefano Bonaccini: “Prima del congresso, col senno di poi, ha sbagliato a dare per ...

