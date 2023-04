Volley, Perugia eliminata da Milano: i precedenti in cui l’ottava aveva sconfitto la prima della regular season (Di martedì 11 aprile 2023) Nel giorno di Pasquetta l’Allianz Milano ha compiuto una vera e propria impresa storica nella Superlega di Volley maschile 2022-2023. La squadra meneghina da ottava in classifica ha infatti eliminato in gara-5 la dominatrice della regular season Perugia, ribaltando la serie con una rimonta pazzesca, raggiungendo per la prima volta (dalla rifondazione della società avvenuta nel 2010) le semifinali scudetto. Un risultato clamoroso testimoniato anche da quanto ci dicono le statistiche; è infatti la quarta volta dal 1982, anno di introduzione dei playoff, che la la squadra ottava classificata in regular season elimina la capolista. Come riporta l’edizione odierna de La gazzetta dello sport infatti nella stagione 1999-2000 ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) Nel giorno di Pasquetta l’Allianzha compiuto una vera e propria impresa storica nella Superlega dimaschile 2022-2023. La squadra meneghina da ottava in classifica ha infatti eliminato in gara-5 la dominatrice, ribaltando la serie con una rimonta pazzesca, raggiungendo per lavolta (dalla rifondazionesocietà avvenuta nel 2010) le semifinali scudetto. Un risultato clamoroso testimoniato anche da quanto ci dicono le statistiche; è infatti la quarta volta dal 1982, anno di introduzione dei playoff, che la la squadra ottava classificata inelimina la capolista. Come riporta l’edizione odierna de La gazzetta dello sport infatti nella stagione 1999-2000 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Impresa Milano: elimina Perugia e vola in semifinale. Avanti anche Piacenza #Volley - Eurosport_IT : IMPRESA MILANO! ???? Battuta Perugia per 3-1, in semifinale Scudetto affronterà Civitanova ?? #Volley | #Superlega |… - TgrRaiLombardia : Pallavolo maschile - La @PowervolleyMI batte 3-1 Perugia e vola in semifinale scudetto. L'ultima volta di un club m… - shirokuma3802 : RT @pilloledivolley: Playoff quarti gara 5: clamoroso al Pala Barton! Milano vince 3-1, si aggiudica la serie per 3-2 ed estromette dalla s… - ssqq999_888 : RT @Gazzetta_it: Impresa Milano: elimina Perugia e vola in semifinale. Avanti anche Piacenza #Volley -