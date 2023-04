Volley femminile | per Scandicci il sogno CEV Cup è distante solo due set

(Di martedì 11 aprile 2023) Domani è il giorno di Savino del Bene-CS Volei Alba Blaj, ritorno della finale di CEV Cup di2022/23. Ad una settimana dal successo nella gara d’andata, disputatasi in Romania, la squadra toscana ha la possibilità di giocarsi tra le mura casalinghe del Palazzo Wanny il match che può portare il secondo titolo europeo nelle ultime due stagioni. Dopo aver vinto la Challenge Cup lo scorso anno,è infatti a soli due set dall’aggiudicarsi la CEV Cup, seconda competizione per importanza a livello europeo. La gara di andata ha visto le toscane dominare con una Zhu Ting in grandissimo spolvero che, con la bellezza di 30 punti all’attivo, ha contribuito al 3-1 da cui si riparte nell’atto conclusivo. L’inciampo nel terzo set non ha avuto conseguenze sul punteggio e potrebbe essere servito come ...

Oltre al Lecce Volley in C maschile, hanno alzato la Coppa Puglia la Panbiscò Altamura in C femminile (battendo in finale Aurora Brindisi), la NVP & Mater Polignano (vincendo la finale contro ...Una partenza a razzo, poi una serie di infortuni hanno minato il cammino dell’Avis Ostra Vetere Volley nel campionato di prima divisione femminile ma a distanza di tempo il gruppo plasmato da Stefano ...