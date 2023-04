Volley femminile | Champions League 2023 Novara | serve l’impresa sul campo dell’Eczacibasi dopo il 3-2 dell’andata

Leggi su oasport

(Di martedì 11 aprile 2023) Due set per prendersi il golden set, tre per prendersi la finale di Torino a due passi da casa. la Igor Gorgonzolaci prova a raddrizzare una stagione che finora ha regalato poche soddisfazioni ma la trasferta di Istanbul sulè di quelle davvero complicate. La gara di andata ha detto che quando le piemontesi sono on fire hanno la possibilità di mettere in difficoltà la forte squadra turca ma appena tolgono leggermente peso sull’acceleratore, lasciano via libera alle avversarie che hanno tutte le carte in regola per dominare. All’andata per due set si è vista una delle migliori versioni stagionali dima troppo spesso le piemontesi quest’anno hanno spento la luce troppo presto e anche contro l’Eczacibasi, nell’occasione forse più importante dell’annata,ha perso ...