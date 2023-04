"Voglio stare da solo": furibonda lite sotto gli occhi della De Filippi (Di martedì 11 aprile 2023) Scintille ad Amici tra Benedetta Vari e Mattia Zenzola. La prima è un'ex-allieva che è rimasta nel cast e nei balli di coppia, nonostante sia stata esclusa dal Serale del Sabato sera. La danzatrice non ha gradito affatto alcuni atteggiamenti avuti dal collega di ballo e pensa che qualcosa sia andato storto anche nell'ultima puntata, in cui ha abbandonato la scuola Alessio Cavaliere: “La sensazione che ho è che rispetto all'idea che io ho di coppia nel ballo non c'è quella cosa per cui io sono quella persona che ti fa stare bene, tranquillo. Che facciamo le cose insieme – spiega Benedetta - ho sempre l'impressione che facciamo sempre le cose insieme quando ti va bene, quando ti piace. Nelle situazioni scomode, Mattia, io non ci dovrei mai stare secondo te. E mi dispiace perché io lo faccio con il cuore. Quando stai al ballottaggio, secondo te, io posso ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Scintille ad Amici tra Benedetta Vari e Mattia Zenzola. La prima è un'ex-allieva che è rimasta nel cast e nei balli di coppia, nonostante sia stata esclusa dal Serale del Sabato sera. La danzatrice non ha gradito affatto alcuni atteggiamenti avuti dal collega di ballo e pensa che qualcosa sia andato storto anche nell'ultima puntata, in cui ha abbandonato la scuola Alessio Cavaliere: “La sensazione che ho è che rispetto all'idea che io ho di coppia nel ballo non c'è quella cosa per cui io sono quella persona che ti fabene, tranquillo. Che facciamo le cose insieme – spiega Benedetta - ho sempre l'impressione che facciamo sempre le cose insieme quando ti va bene, quando ti piace. Nelle situazioni scomode, Mattia, io non ci dovrei maisecondo te. E mi dispiace perché io lo faccio con il cuore. Quando stai al ballottaggio, secondo te, io posso ...

