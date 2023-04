Vivaio: i risultati dei tornei pasquali (Di martedì 11 aprile 2023) Weekend caratterizzato dai tradizionali tornei pasquali per il Settore Giovanile e sono arrivate delle belle soddisfazioni dalle formazioni nerazzurre. L’Under 16 ha conquistato la “Gallini Cup” a Fiume Veneto battendo in finale l’Udinese per 4-1: reti di Bono, Bonsignori Goggi, Inacio e Diouf, premiati Bono come miglior giocatore del torneo e Inacio come capocannoniere con 6 gol. Successo anche dell’Under 15 nel “Memorial Claudio e Sergio Sassi” a San Michele in Emilia Romagna: superato in finale il Sassuolo 9-8 ai calci di rigore dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sullo 0-0. Vittoria nel torneo “Pecci-Memorial Giovanardi” a Bellaria Igea Marina anche per l’Under 14 (nella foto In copertina) che dopo aver superato il Torino 2-1 in semifinale, ha battuto 5-1 in finale il Cesena con doppietta di Lung e reti di Villa, Ricella e Pascali. Non ... Leggi su seriea24 (Di martedì 11 aprile 2023) Weekend caratterizzato dai tradizionaliper il Settore Giovanile e sono arrivate delle belle soddisfazioni dalle formazioni nerazzurre. L’Under 16 ha conquistato la “Gallini Cup” a Fiume Veneto battendo in finale l’Udinese per 4-1: reti di Bono, Bonsignori Goggi, Inacio e Diouf, premiati Bono come miglior giocatore del torneo e Inacio come capocannoniere con 6 gol. Successo anche dell’Under 15 nel “Memorial Claudio e Sergio Sassi” a San Michele in Emilia Romagna: superato in finale il Sassuolo 9-8 ai calci di rigore dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sullo 0-0. Vittoria nel torneo “Pecci-Memorial Giovanardi” a Bellaria Igea Marina anche per l’Under 14 (nella foto In copertina) che dopo aver superato il Torino 2-1 in semifinale, ha battuto 5-1 in finale il Cesena con doppietta di Lung e reti di Villa, Ricella e Pascali. Non ...

