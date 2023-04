Viva Rai 2 cancellato? I vertici Rai chiedono a Fiorello di scegliere sul futuro della sua trasmissione (Di martedì 11 aprile 2023) Ormai non c'è più speranza se non quella di Fiorello: i vertici rai chiedono disperatamente aiuto al conduttore mettendo a rischio Viva Rai 2 Mercoledì scorso è stata l'ultimissima puntata che è andata in onda di Viva Rai 2, l'iconico programma di Fiorello che ogni mattina tiene compagnia a tantissimi italiani. Secondo quanto dichiarato dal padrone di casa, con la chiusura delle scuole, la ferie pasquali e le partenze intelligenti, il programma non avrebbe registrato lo stesso numero di ascolti, ecco perché a partire dal giovedì santo, sino a martedì dopo Pasquetta, le mattine non sono state più divertenti come prima. Fiorello, Biggio, i ballerini, ospiti e tutto lo staff che popola Via Asiago a Roma, è andato in vacanza. I conduttori infatti hanno annunciato il loro ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 11 aprile 2023) Ormai non c'è più speranza se non quella di: iraidisperatamente aiuto al conduttore mettendo a rischioRai 2 Mercoledì scorso è stata l'ultimissima puntata che è andata in onda diRai 2, l'iconico programma diche ogni mattina tiene compagnia a tantissimi italiani. Secondo quanto dichiarato dal padrone di casa, con la chiusura delle scuole, la ferie pasquali e le partenze intelligenti, il programma non avrebbe registrato lo stesso numero di ascolti, ecco perché a partire dal giovedì santo, sino a martedì dopo Pasquetta, le mattine non sono state più divertenti come prima., Biggio, i ballerini, ospiti e tutto lo staff che popola Via Asiago a Roma, è andato in vacanza. I conduttori infatti hanno annunciato il loro ...

